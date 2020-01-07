07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Yusuf’a özel program

Yusuf’a özel program
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Konya maçında sakatlanan Yusuf Sarı, Antalya kampında takımdan ayrı çalışacak. Bir süre bu şekilde çalışacak 21 yaşındaki oyuncunun daha sonra kendisini deneyeceği ve hissetmemesi durumunda takıma dahil edileceği dile getirildi.Yusuf'a özel program

Konya maçında sakatlanan Yusuf Sarı, Antalya kampında takımdan ayrı çalışacak. Bir süre bu şekilde çalışacak 21 yaşındaki oyuncunun daha sonra kendisini deneyeceği ve hissetmemesi durumunda takıma dahil edileceği dile getirildi.Yusuf'a özel program
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