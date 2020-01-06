06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü

Trabzonspor Antalya kampında sürdürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

'in hazırlıklarını 'da sürdüren , çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada iki grup halinde yapılan maçla sürdü. Çalışmalar taktik idmanla tamamlandı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz ve Abdulkadir Ömür katılmadı. İzinli Donis Avdijaj da idmanda yer almazken, Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bordo mavililer hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenman ile devam edecek.

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