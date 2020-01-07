07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Önce oynadı sonra yönetti

Önce oynadı sonra yönetti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Daha önce , Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, , Hami Mandıralı, Şota ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de hocalık yapmıştı.

Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Daha önce , Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, , Hami Mandıralı, Şota ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de hocalık yapmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Antalya kampında sürdürdü Trabzonspor Antalya kampında sürdürdü
Ahmet Ağaoğlu flaş transfer açıklaması! Ahmet Ağaoğlu flaş transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı! Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör