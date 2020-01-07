Nwakaeme’de tam isabet

Sezon başında Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalayan ve Nijeryalı oyuncunun serbest kalma maddesini 6 milyon euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, devre arasında bu kararın tam isabet olduğunu öğrendi.

Sezon başında Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalayan ve Nijeryalı oyuncunun serbest kalma maddesini 6 milyon euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, devre arasında bu kararın tam isabet olduğunu öğrendi. Birkaç Avrupa ekibinin, 30 yaşındaki yıldız için Fırtına'nın kapısını çaldığı ancak 6 milyon euro seviyelerine çıkamadığı kaydedildi. Sol kanat için yapılan en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.