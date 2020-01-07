07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ndiaye 7.5 milyon euro

Ndiaye 7.5 milyon euro
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Başkan , A Spor'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu açıklayan Ağaoğlu, "Maliyetini karşılayabiliriz. 150 bin pound'a kiraladık. Kendisine verdiğimiz 1 milyon euro. 1 sezon önce 3.8 milyon euro'ya oynuyordu. Satın alma opsiyonu 6.5 milyon euro ile 7.5 milyon euro arasında. Şampiyon olursak biraz daha pahalıya alacağız. Bize önemli katkılar sunacaktır çünkü ligimizi biliyor" dedi.

Başkan , A Spor'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu açıklayan Ağaoğlu, "Maliyetini karşılayabiliriz. 150 bin pound'a kiraladık. Kendisine verdiğimiz 1 milyon euro. 1 sezon önce 3.8 milyon euro'ya oynuyordu. Satın alma opsiyonu 6.5 milyon euro ile 7.5 milyon euro arasında. Şampiyon olursak biraz daha pahalıya alacağız. Bize önemli katkılar sunacaktır çünkü ligimizi biliyor" dedi.
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