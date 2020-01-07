07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Gözler 3 futbolcuda

Gözler 3 futbolcuda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

ve kanat olmak üzere iki yabancı daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren 'da ikinci yarı öncesi Avdijaj, Onazi ile kadroda düşünülmüyor.

ve kanat olmak üzere iki yabancı daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren 'da ikinci yarı öncesi Avdijaj, Onazi ile kadroda düşünülmüyor. Avdijaj'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Onazi'nin yanı sıra sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Antalya kampında sürdürdü Trabzonspor Antalya kampında sürdürdü
Ahmet Ağaoğlu flaş transfer açıklaması! Ahmet Ağaoğlu flaş transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı! Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör