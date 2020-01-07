07 Ocak 2020, Salı
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Gözler 3 futbolcuda
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Stoper ve kanat olmak üzere iki yabancı daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Avdijaj, Onazi ile Fernandes kadroda düşünülmüyor.
Stoper ve kanat olmak üzere iki yabancı daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Avdijaj, Onazi ile Fernandes kadroda düşünülmüyor. Avdijaj'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Onazi'nin yanı sıra sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.
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