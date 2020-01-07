07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Kontenjan sorunu

Kontenjan sorunu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Ndıaye ile yabancı oyuncu sayısı 14'e yükselen Trabzonspor'da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor. Kadrosunda Sturridge, Ekuban, Avdijaj, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, Onazi, , , , Campi, Hosseini, Novak ve Pereira olmak üzere 14 yabancı bulunduran Fırtına'da yönetim, bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda.

Ndıaye ile yabancı oyuncu sayısı 14'e yükselen Trabzonspor'da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor. Kadrosunda Sturridge, Ekuban, Avdijaj, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, Onazi, , , , Campi, Hosseini, Novak ve Pereira olmak üzere 14 yabancı bulunduran Fırtına'da yönetim, bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda.
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