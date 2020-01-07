07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Avdijaj Kayseri’ye

Avdijaj Kayseri’ye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Yönetimin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Avdijaj için 'un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği belirtildi.

Yönetimin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Avdijaj için 'un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Antalya kampında sürdürdü Trabzonspor Antalya kampında sürdürdü
Ahmet Ağaoğlu flaş transfer açıklaması! Ahmet Ağaoğlu flaş transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı! Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör