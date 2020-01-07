07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Fırtına tam kadro

Fırtına tam kadro
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Antalya'da kampı firesiz başladı. Önceki yıllarda bazı oyuncuların kampa geç katılmasıyla yaşanan sorunlar bu sezon yaşanmazken tüm futbolcular kendilerine verilen sürede kamp kadrosuna dahil oldu. Oyuncuların bu tavrı teknik direktör 'i fazlasıyla memnun etti.

Antalya'da kampı firesiz başladı. Önceki yıllarda bazı oyuncuların kampa geç katılmasıyla yaşanan sorunlar bu sezon yaşanmazken tüm futbolcular kendilerine verilen sürede kamp kadrosuna dahil oldu. Oyuncuların bu tavrı teknik direktör 'i fazlasıyla memnun etti.
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