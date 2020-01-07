07 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Kuvvet çalıştılar

Kuvvet çalıştılar
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

İkinci yarıya Belek’te hazırlanan bordo-mavililer dün yağmur nedeniyle salonda kuvvet depoladı.

Fırtına, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Belek'te yaptığı kampla sürdürüyor. Bordo-mavili takımın antrenmanı salonda gerçekleştirilirken, oyuncular kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın sahada yapılması planlandığı ancak Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirildiği de açıklandı. İdmanda üç grup halinde çalışan oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
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