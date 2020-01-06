06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sosa Colman'ı solluyor

Sosa Colman'ı solluyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Performansı ve takımı sahiplenmesiyle şimdiden Trabzonspor'un efsaneleri arasında ismi sayılan Jose Sosa, bordo-mavililerin eski yıldızı 'ı yakaladı.

2008-15 yılları arasında Trabzonspor'da oynayan Arjantinli yıldız 158 lig maçında 19 gol kaydetmişti. Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla 127 maçta vatandaşını yakaladı. Arjantinli yıldız ligin ikinci devresinde 1 gol daha atarsa Colman'ı sollayacak. 34 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayla 69 lig maçında 7 defa ağları sarstı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan da fiyat artırdı Uğurcan da fiyat artırdı
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi
En pahalısı Abdülkadir En pahalısı Abdülkadir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör