Trabzonspor'da Sosa Colman'ı solluyor

Performansı ve takımı sahiplenmesiyle şimdiden Trabzonspor'un efsaneleri arasında ismi sayılan Jose Sosa, bordo-mavililerin eski yıldızı Gustavo Colman'ı yakaladı.

2008-15 yılları arasında Trabzonspor'da oynayan Arjantinli yıldız 158 lig maçında 19 gol kaydetmişti. Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla 127 maçta vatandaşını yakaladı. Arjantinli yıldız ligin ikinci devresinde 1 gol daha atarsa Colman'ı sollayacak. 34 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayla 69 lig maçında 7 defa ağları sarstı.