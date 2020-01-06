06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

En pahalısı Abdülkadir

En pahalısı Abdülkadir
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

sitesi Transfermarkt, yeni yılda verilerini güncelledi. Buna göre Trabzonspor'un en pahalı oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncunun değeri geçen sezona göre 1 milyon euro düştü.

sitesi Transfermarkt, yeni yılda verilerini güncelledi. Buna göre Trabzonspor'un en pahalı oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncunun değeri geçen sezona göre 1 milyon euro düştü. Yine de 14 milyon euro ile takımın en pahası ismi olmayı başardı.

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