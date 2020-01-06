En pahalısı Abdülkadir

Futbol sitesi Transfermarkt, yeni yılda verilerini güncelledi. Buna göre Trabzonspor'un en pahalı oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncunun değeri geçen sezona göre 1 milyon euro düştü.

Futbol sitesi Transfermarkt, yeni yılda verilerini güncelledi. Buna göre Trabzonspor'un en pahalı oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncunun değeri geçen sezona göre 1 milyon euro düştü. Yine de 14 milyon euro ile takımın en pahası ismi olmayı başardı.