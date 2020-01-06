06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Çimşir'in yardımcıları belli oluyor!

Çimşir'in yardımcıları belli oluyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Karadeniz temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 'in ekibi de şekil alıyor. Muzaffer Bilazer, Metin Aktaş'ın yanı sıra bordo-mavililerin eski oyuncularından Mehmet Yılmaz'ın da bu yardımcı kadrosuna girebileceği belirtildi.

Karadeniz temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 'in ekibi de şekil alıyor. Muzaffer Bilazer, Metin Aktaş'ın yanı sıra bordo-mavililerin eski oyuncularından Mehmet Yılmaz'ın da bu yardımcı kadrosuna girebileceği belirtildi. Bu arada taraftarın gönlünde de var. Bordo-mavili yönetim, Hüseyin Çimşir ile görüştükten sonra Portekizli eski yıldız için kararını verecek.

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