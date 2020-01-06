Çimşir'in yardımcıları belli oluyor!

Karadeniz temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir'in ekibi de şekil alıyor. Muzaffer Bilazer, Metin Aktaş'ın yanı sıra bordo-mavililerin eski oyuncularından Mehmet Yılmaz'ın da bu yardımcı kadrosuna girebileceği belirtildi.

Karadeniz temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir'in ekibi de şekil alıyor. Muzaffer Bilazer, Metin Aktaş'ın yanı sıra bordo-mavililerin eski oyuncularından Mehmet Yılmaz'ın da bu yardımcı kadrosuna girebileceği belirtildi. Bu arada taraftarın gönlünde de Jose Bosingwa var. Bordo-mavili yönetim, Hüseyin Çimşir ile görüştükten sonra Portekizli eski yıldız için kararını verecek.