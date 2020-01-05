05 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Daha iyi olacağız

Daha iyi olacağız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır ikinci devre öncesi iddialı konuştu. eldiven "İyi bir devre geçirdik. Şimdi çok çalışacağız ve ikinci yarı çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır ikinci devre öncesi iddialı konuştu. eldiven "İyi bir devre geçirdik. Şimdi çok çalışacağız ve ikinci yarı çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.
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