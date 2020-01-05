05 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Yönetime tam destek

Yönetime tam destek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

tek yürek oldu. Ünal Karaman'ın ayrılığı sürecinde yönetime karşı oluşan bazı çatlak seslere önce taraftar grupları cevap vermişti. Dün de İstişare Kurulu, tesislerde başkan ve yönetimiyle bir araya geldi.

tek yürek oldu. Ünal Karaman'ın ayrılığı sürecinde yönetime karşı oluşan bazı çatlak seslere önce taraftar grupları cevap vermişti. Dün de İstişare Kurulu, tesislerde başkan ve yönetimiyle bir araya geldi. Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonucunda, İstişare Kurulu son dönemde yönetimin aldığı kararları onayladıklarını belirtirken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibine tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine
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