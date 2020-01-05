05 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Şener: Geç kaldınız

Şener: Geç kaldınız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Eski başkanlardan Sadri Şener de İstanbul'dan başkan ile birlikte Trabzon'a gelerek bu önemli toplantıya katıldı. Şener, yönetime bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti, Ünal Karaman'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını söyledi.

Eski başkanlardan Sadri Şener de İstanbul'dan başkan ile birlikte Trabzon'a gelerek bu önemli toplantıya katıldı. Şener, yönetime bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti, Ünal Karaman'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını söyledi. Şener'in "Ünal Karaman o sözleri söylediği anda görevine son verecektiniz. Süreci bu kadar uzatmayacaktınız" dediği kaydedildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu! Fırtına yeni Yusuf Yazıcı'sını buldu!
Trabzonspor Badou Ndiaye'nin maliyetini açıkladı! Trabzonspor Badou Ndiaye'nin maliyetini açıkladı!
Daha iyi olacağız Daha iyi olacağız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör