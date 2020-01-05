05 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hep yanındayız

Hep yanındayız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu ve yönetimi, Çimşir ile bir araya geldi. Ağaoğlu "Sonuna kadar yanındayız. Sana güveniyoruz" mesajı verdi

Bordo-mavili kulüpte, ilk devrenin son maçı olan mücadelesinin ardından teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. Yönetim bu zorlu görevi, Karaman'ın yardımcısı 'in üstlenmesini istemişti. Dün tesislerde başkan , asbaşkan ve yönetim kurulu üyeleri, takımın yeni hocası Hüseyin Çimşir ile bir araya geldi. Bordo-mavili idareciler yemekte buluştukları, Çimşir'e sezon boyu tam destek vereceklerini kaydettiler.

BU CAMİANIN EVLADISIN

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tesislerdeki restorandaki toplantıda, teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'e olan güvenlerini aktardı. Ağaoğlu "Sen bu camianın evladısın. Sonuna kadar yanındayız. Sana ve oyunculara güvenimiz tam. Siz sadece saha içine konsantre olun. Diğer konulara hiç girmeyin" ifadelerini kullandı. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yöneticiler de Hüseyin Çimşir'e olan desteklerini ifade ettiler. Yeni görevinde genç hocaya başarılar dilediler.

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