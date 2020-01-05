05 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sümer: Çimşir’in yanında durun

Sümer: Çimşir’in yanında durun
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

İstişare Başkanı olan kulübün eski başkanlarından ve efsanelerinden Özkan Sümer de yönetime tam destek verdi. Sümer'in "Herhangi ters bir durumda sakın 'i bırakmayın. Ona sahip çıkın. Hep onun yanında durun" ifadelerini kullandığı öğrenildi

İstişare Başkanı olan kulübün eski başkanlarından ve efsanelerinden Özkan Sümer de yönetime tam destek verdi. Sümer'in "Herhangi ters bir durumda sakın 'i bırakmayın. Ona sahip çıkın. Hep onun yanında durun" ifadelerini kullandığı öğrenildi
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