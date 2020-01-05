05 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Nedelev’de sona doğru

Nedelev’de sona doğru
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

Transferde nokta atışı hamleler yapan bordo-mavili ekip 26 yaşındaki yıldız ile anlaşmaya yakın. gelecek hafta imza için Türkiye’ye gelecek.

Şampiyonluğu hedefleyen devre arası transferine Ndiaye'yi alarak hızlı bir giriş yapmıştı. Fırtına'nın ikinci hedefi . Her iki kanatta ve merkez orta sahada oynayabilen yıldız için temaslar sıklaştı. Botev Plovdiv ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü devrede. Bordo-mavililer, son pürüzleri gidermek için uğraşıyor.

devinin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Todor Nedelev, Bulgar Ligi'nde 18 maçta 7 gol, 3 asistle oynuyor. Kupada da 2 golü var. Sol ayağını raket gibi kullanan 26 yaşındaki futbolcu tarzıyla Yusuf Yazıcı'yı andırıyor. Nedelev'in de iki kulübün anlaşmasını beklediği belirtildi. Trabzonspor, Bulgar yıldızı gelecek hafta Türkiye'ye getirmek için çaba sarfediyor.

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