29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

7 günlük tatil başladı

7 günlük tatil başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Bordo-mavili takımda 7 gün sürecek devre arası tatili başladı. Bir hafta dinlenecek olan futbolcular 4 Ocak'ta toplanıp, kamp için Antalya'ya gidecek. Burada 3 hazırlık maçı yapılacak.

Bordo-mavili takımda 7 gün sürecek devre arası tatili başladı. Bir hafta dinlenecek olan futbolcular 4 Ocak'ta toplanıp, kamp için Antalya'ya gidecek. Burada 3 hazırlık maçı yapılacak.
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