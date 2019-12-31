Saracchi ile ilgili resmi açıklama geldi! Galatasaray...
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti.
Galatasaray'ın transfer listsinde olan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi.
Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti.
Devre arasında Nagatomo ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, yeni sol beki Saracchi'nin transferini kısa sürede açıklayabilir.
SARACCHI KİMDİR?
23 Nisan 1998 yılında Uruguay'da dünyaya gelen Marcelo Saracchi, 1.72'lik boyu ve sol bek mevkiindeki süratiyle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay milli takımı forması giyen Marcelo Saracchi, Leipzig'e 12 milyon Euro gibi yüksek bir ücrete transfer oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı sol bek, bu sezon 7 resmi maçta 1 gol kaydetti.
RIVER PLATE KEŞFETTİ
Ülkesinin Danubio takımının altyapısında futbolunu geliştiren Marcelo Saracchi, 2015 yılında A Takım'a yükselme başarısı gösterdi. 2 sezonda ortaya koyduğu futbolla River Plate'in ilgisini çeken oyuncu, 2017 yılında 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle Arjantin'in en büyük takımlarından birine transfer oldu. 1 Temmuz 2018'de de Almanya'nın yolunu tuttu.
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