28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku

Trabzonspor'da sakatlık şoku!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 Giriş Tarihi: 28.12.2019

Süper Lig'in 17. haftası son maçında evinde 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 53. dakikasında Uğurcan Çakır şoku yaşandı. Genç kaleci sakatlandı ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.

Süper Lig'de 17. hafta maçında evinde 'u konuk etti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında bir korner pozisyonunda Uğurcan Çakır sakatlanarak oyuna devam edemedi.

beIN Sports'un haberine göre; Uğurcan Çakır'ın sol ayak bileğinde bir burkulma meydana geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
CANLI | Trabzonspor - Kayserispor CANLI | Trabzonspor - Kayserispor
UEFA'dan flaş FFP açıklaması! UEFA'dan flaş FFP açıklaması!
Trabzonspor'dan altyapı devrimi Trabzonspor'dan altyapı devrimi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör