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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 Giriş Tarihi: 28.12.2019
Süper Lig'in 17. haftası son maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 53. dakikasında Uğurcan Çakır şoku yaşandı. Genç kaleci sakatlandı ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.
Süper Lig'de 17. hafta maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 53. dakikasında bir korner pozisyonunda Uğurcan Çakır sakatlanarak oyuna devam edemedi.
beIN Sports'un haberine göre; Uğurcan Çakır'ın sol ayak bileğinde bir burkulma meydana geldi.
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