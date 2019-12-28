28 Aralık 2019, Cumartesi
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Şampiyon olabiliriz
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Kaptan Jose Sosa şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.
Kaptan Jose Sosa şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkan Arjantinli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.
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