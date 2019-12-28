28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Şampiyon olabiliriz

Şampiyon olabiliriz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Kaptan Jose Sosa şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

Kaptan Jose Sosa şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkan Arjantinli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.
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