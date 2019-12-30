30 Aralık 2019, Pazartesi
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4 Ocak’ta toplanacaklar
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Devre arası tatili bugün başladı. Bir hafta dinlenecek olan bordo- mavililer 4 Ocak'ta yeniden toplanıp, kamp için Antalya Belek'e gidecek. Teknik direktör Ünal Karaman kampa alt yapıdan da birçok oyuncu götürecek. En az üç hazırlık maçı planlanıyor. İlk yarıda sakatlık sorunu yaşayan oyunculara da kampta özel ilgi gösterilerek form tutmaları sağlanacak.
Devre arası tatili bugün başladı. Bir hafta dinlenecek olan bordo- mavililer 4 Ocak'ta yeniden toplanıp, kamp için Antalya Belek'e gidecek. Teknik direktör Ünal Karaman kampa alt yapıdan da birçok oyuncu götürecek. En az üç hazırlık maçı planlanıyor. İlk yarıda sakatlık sorunu yaşayan oyunculara da kampta özel ilgi gösterilerek form tutmaları sağlanacak.
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