30 Aralık 2019, Pazartesi
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Burada mutluyuz
Giriş Tarihi: 30.12.2019
İlk yarının bitmesiyle gözler transfere çevrildi. İç transferde uzun zamandır görüşmelerin sürdüğü Jose Sosa ve Filip Novak, menajerlerine talimat vererek, "Trabzonspor'da çok mutluyuz. Burada saygı ve değer görüyoruz. Kalmak istiyoruz. Sorunları çözelim" talimatı verdi.
İlk yarının bitmesiyle gözler transfere çevrildi. İç transferde uzun zamandır görüşmelerin sürdüğü Jose Sosa ve Filip Novak, menajerlerine talimat vererek, "Trabzonspor'da çok mutluyuz. Burada saygı ve değer görüyoruz. Kalmak istiyoruz. Sorunları çözelim" talimatı verdi. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp da iki oyuncu ile sıkıntı olmadığını, menajerlerinin bazı istekleri nedeniyle pazarlıkların sürdüğünü açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından kısa sürede imzaların atılması ve iki ismin da kampa sorunsuz şekilde katılmaları bekleniyor.
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