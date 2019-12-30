30 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

30 milyon lira gelir

30 milyon lira gelir
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Fırtına ilk yarıda kasasını doldurdu. 9 galibiyet, 5 beraberlik elde eden bordo-mavili takım, TFF'den toplamda 29 milyon 900 bin lira başarı primine hak kazandı... Süper Lig'de statü gereği galibiyetlere 2 milyon 600 bin lira, beraberliğe de 1 milyon 300 bin lira prim dağıtılıyor.

Fırtına ilk yarıda kasasını doldurdu. 9 galibiyet, 5 beraberlik elde eden bordo-mavili takım, TFF'den toplamda 29 milyon 900 bin lira başarı primine hak kazandı... Süper Lig'de statü gereği galibiyetlere 2 milyon 600 bin lira, beraberliğe de 1 milyon 300 bin lira prim dağıtılıyor.
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