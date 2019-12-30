30 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

İç ve dış sahada denge

İç ve dış sahada denge
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Bordo-mavililer, ilk yarıda iç ve dış sahada dengeli bir tablo çizdi. Şenol Güneş Stadı'ndaki 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan toplayan Karaman'ın öğrencileri, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puan elde etti. Dış sahada ligin en başarılı takımlarından biri oldu.

Bordo-mavililer, ilk yarıda iç ve dış sahada dengeli bir tablo çizdi. Şenol Güneş Stadı'ndaki 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan toplayan Karaman'ın öğrencileri, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puan elde etti. Dış sahada ligin en başarılı takımlarından biri oldu.
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