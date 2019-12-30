30 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan’dan teşekkür

Uğurcan’dan teşekkür
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Kayserispor maçının 56. dakikasında ayak bileğini burkarak yerini Erce'ye bırakan Uğurcan Çakır, teşekkür mesajı yayınladı. Başarılı file bekçisi, "Talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldığım Kayseri karşılaşmasında da Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Sakatlığım ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de çok teşekkürler..." yazdı.

Kayserispor maçının 56. dakikasında ayak bileğini burkarak yerini Erce'ye bırakan Uğurcan Çakır, teşekkür mesajı yayınladı. Başarılı file bekçisi, "Talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldığım Kayseri karşılaşmasında da Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Sakatlığım ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de çok teşekkürler..." yazdı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız
4 Ocak’ta toplanacaklar 4 Ocak’ta toplanacaklar
Burada mutluyuz Burada mutluyuz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör