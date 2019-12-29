29 Aralık 2019, Pazar
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Parmak 25 oldu
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Kayseri karşılaşması öncesinde tesislerde gerçekleştirilen organizasyonda Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması yapıldı.
Kayseri karşılaşması öncesinde tesislerde gerçekleştirilen organizasyonda Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşları Parmak için pasta kesti. 25 yaşına giren Abdulkadir tebrikleri kabul etti.
ÇİFTE MUTLULUK
Abdulkadir, doğum gününde hem kendine hem taraftara hediye verdi! Sörloht'un ilk golünde asist yapan orta saha oyuncusu, bordo-mavili takımın 5. sayısına adını yazdırdı. Abdulkadir Parmak bu sezon Süper Lig'deki gol siftahını da yapmış oldu.
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