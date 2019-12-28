29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır’ın sağlık durumu

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

'da şoku yaşanmıştı. Kayserispor'u konuk eden bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır 2. yarıda geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Trabzonspor'dan genç kalecinin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, kaleci 'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncumuzun tedavisine başlandı. Kalecimiz Uğurcan Çakır'a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır" dedi.

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