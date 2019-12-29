29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

En son 2016’da Rize’ye

En son 2016’da Rize’ye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Bordo-mavili takım, ligde 3 yıl sonra bir maçta 6 gol attı. Karadeniz ekibi son olarak 2015-16 sezonunun 32. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 6-0 yenmişti.

Bordo-mavili takım, ligde 3 yıl sonra bir maçta 6 gol attı. Karadeniz ekibi son olarak 2015-16 sezonunun 32. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 6-0 yenmişti.
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