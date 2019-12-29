29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u

İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında aldığı galibiyet ile ligin ilk devresini 32 puanla kapatan , 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonu yaşıyor.

Süper Lig'de 2019 yılını ve ilk yarıyı 6-2'lik Kayserispor galibiyeti ile kapatıp, 17'nci hafta itibarıyla 32 puanla 3'üncü sırada yer alan , son 9 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, bu sezon, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibari ile hanesine en fazla puan yazdırdığı sezona ulaştı. İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.

120 MAÇ SONRA SÜPER LİG KARŞILAŞMASINDA 6 GOL ATTI

Bu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu

YEREL GAZETELERDE 'ŞAMPİYONLUK' SESLERİ

Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor'un 6-2 kazandığı Kayserispor mücadelesinin ardından 'O şampiyonluk 2020'de gelecek; Şampiyon geçiyor herkes ayağa' yorumlarını yaptı. Taka gazetesi, "O şampiyonluk 2020'de gelecek"; Karadeniz gazetesi, "Dikkat dikkat! Şampiyon geçiyor, herkes ayağa", "Dün Akyazı'da fırtına değil tsunami koptu"; Sonnokta gazetesi, "Mutlu yıllar Trabzon", "Bordo-mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi"; Günebakış gazetesi, "Trabzon'dan gol şov", "Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri'yi farklı mağlup ederek kapattı"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına gol oldu yağdı" başlıklarına yer verdi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklaması Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklaması
Emin adımlarla ilerliyoruz "Emin adımlarla ilerliyoruz"
Fırtına ilk yarıyı farklı kapattı! Fırtına ilk yarıyı farklı kapattı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör