29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Şampiyonluk geliyor

Şampiyonluk geliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Asbaşkan Yiğit Alp: 2011’den sonra en iyi puanı yakaladık. O zaman bir şampiyonluk daha geliyor diyebiliriz

Asbaşkan , karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yaptı:
Bizim için keyifli bir ilk yarı oldu. 3. sırada bitirdik. 2011'den sonra en iyi puanı yakaladık. O zaman bir şampiyonluk daha geliyor diyebiliriz.
Badou Ndiaye listemizdeki oyunculardan biri. Görüştük, süreç devam ediyor.
Jose Sosa ve Filip Novak'a tekliflerimizi ilettik. Oyuncularla bir sıkıntı yok, menajerlerin bazı istekleri oldu, görüşüyoruz.
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