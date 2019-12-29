29 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Bizim için keyifli bir ilk yarı oldu. 3. sırada bitirdik. 2011'den sonra en iyi puanı yakaladık. O zaman bir şampiyonluk daha geliyor diyebiliriz.
Badou Ndiaye listemizdeki oyunculardan biri. Görüştük, süreç devam ediyor.
Jose Sosa ve Filip Novak'a tekliflerimizi ilettik. Oyuncularla bir sıkıntı yok, menajerlerin bazı istekleri oldu, görüşüyoruz.
Şampiyonluk geliyor
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Asbaşkan Yiğit Alp: 2011’den sonra en iyi puanı yakaladık. O zaman bir şampiyonluk daha geliyor diyebiliriz
Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yaptı:
Bizim için keyifli bir ilk yarı oldu. 3. sırada bitirdik. 2011'den sonra en iyi puanı yakaladık. O zaman bir şampiyonluk daha geliyor diyebiliriz.
Badou Ndiaye listemizdeki oyunculardan biri. Görüştük, süreç devam ediyor.
Jose Sosa ve Filip Novak'a tekliflerimizi ilettik. Oyuncularla bir sıkıntı yok, menajerlerin bazı istekleri oldu, görüşüyoruz.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı