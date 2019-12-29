29 Aralık 2019, Pazar
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Erce’den iddialı sözler
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Uğurcan'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan genç Erce, "Galibiyeti kutlayamadık. Uğurcan'a nazar değdi. İyi haberlerini bekliyoruz. Çok etkili oynadık. Daha çok puan toplayabilirdik. 3.lük bizi tatmin etmiyor. Şampiyonluk istiyoruz. Arada çok çalışıp en büyük aday olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
Uğurcan'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan genç Erce, "Galibiyeti kutlayamadık. Uğurcan'a nazar değdi. İyi haberlerini bekliyoruz. Çok etkili oynadık. Daha çok puan toplayabilirdik. 3.lük bizi tatmin etmiyor. Şampiyonluk istiyoruz. Arada çok çalışıp en büyük aday olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
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