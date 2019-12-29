29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Erce’den iddialı sözler

Erce’den iddialı sözler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Uğurcan'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan genç Erce, "Galibiyeti kutlayamadık. Uğurcan'a nazar değdi. İyi haberlerini bekliyoruz. Çok etkili oynadık. Daha çok puan toplayabilirdik. 3.lük bizi tatmin etmiyor. Şampiyonluk istiyoruz. Arada çok çalışıp en büyük aday olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

Uğurcan'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan genç Erce, "Galibiyeti kutlayamadık. Uğurcan'a nazar değdi. İyi haberlerini bekliyoruz. Çok etkili oynadık. Daha çok puan toplayabilirdik. 3.lük bizi tatmin etmiyor. Şampiyonluk istiyoruz. Arada çok çalışıp en büyük aday olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
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