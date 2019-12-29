29 Aralık 2019, Pazar

TRABZONSPOR

14 maçta gol yedi

14 maçta gol yedi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Savunmadaki sıkıntı devam etti. 10 eksikli Kayseri'den iki gol yiyen bordo-mavililer, ilk yarıda sadece 3 maçta kalesini kapattı. (Alanya 1-0, Konya 1-0, Ankaragücü 3-0). Taraftarlar yenilen ilk golden sonra 'Kayserispor' diye bağırdı.

Savunmadaki sıkıntı devam etti. 10 eksikli Kayseri'den iki gol yiyen bordo-mavililer, ilk yarıda sadece 3 maçta kalesini kapattı. (Alanya 1-0, Konya 1-0, Ankaragücü 3-0). Taraftarlar yenilen ilk golden sonra 'Kayserispor' diye bağırdı.
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