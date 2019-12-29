14 maçta gol yedi

Savunmadaki sıkıntı devam etti. 10 eksikli Kayseri'den iki gol yiyen bordo-mavililer, ilk yarıda sadece 3 maçta kalesini kapattı. (Alanya 1-0, Konya 1-0, Ankaragücü 3-0). Taraftarlar yenilen ilk golden sonra 'Kayserispor' diye bağırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Savunmadaki sıkıntı devam etti. 10 eksikli Kayseri'den iki gol yiyen bordo-mavililer, ilk yarıda sadece 3 maçta kalesini kapattı. (Alanya 1-0, Konya 1-0, Ankaragücü 3-0). Taraftarlar yenilen ilk golden sonra 'Kayserispor' diye bağırdı.