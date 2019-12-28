28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Uğurlu Nwakaeme

Uğurlu Nwakaeme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Nwakaeme'nin asist yaptığı maçlarda Fırtına büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 12 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 93 golün yüzde 30'una direkt etki etti.

Nwakaeme'nin asist yaptığı maçlarda Fırtına büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 12 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 93 golün yüzde 30'una direkt etki etti.
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