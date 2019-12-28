Rekor peşinde

Süper Lig'de 29 puanı bulunan Fırtına, bugün galip gelirse son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde etmiş olacak. Karadeniz ekibinde tek hedef kazanmak.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, yeni yıla moralli girmek istiyor. Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Karadeniz devi 2019 yılının son maçını kazanarak yeni yılda şampiyonluk planlarını daha moralli yapmayı planlıyor. Evinde oynadığı son iki maçta Galatasaray ile 1-1 kalan ve Denizlispor'a ise 2-1 kaybederek 5 puan kaybeden bordo-mavililer, bu kötü seriyi de sonlandırmayı hedefliyor. Ligde 29 puanı bulunan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 32 puana ulaşarak son 9 sezonun da en iyi ilk yarı derecesini elde etmiş olacak.

24 GALİBİYET, 12 BERABERLİK

Bordo-mavili takım, 2011-12'de 24 puanla 8., 2012-13'te 24 puanla 7., 2013-14'te 27 puanla 7., 2014-15'te ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı. Karadeniz ekibi, 2015-16'da 24 puanla 9., 2016-17'de 21 puanla 12., 2017- 18'de 29 puanla 7., 2018-19'da ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi. Bu arada Fırtına, 2019 yılında Kayserispor ile birlikte 50'nci resmi karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere söz konusu yılda 49 maç oynayan Trabzonspor, bu periyotta 24 galibiyet, 12 beraberlik aldı ve 13 kez yenildi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda ise 4 galibiyeti elde ederken, Avrupa'da ise 2 kez kazandı.