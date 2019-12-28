28 Aralık 2019, Cumartesi
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Tribünler dolar
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Fırtına, devrenin son maçında bugün Kayseri'yi ağırlayacak. Bordo- mavililer, karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurması beklenirken, futbolcular da destek mesajları paylaştı.
Fırtına, devrenin son maçında bugün Kayseri'yi ağırlayacak. Bordo- mavililer, karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurması beklenirken, futbolcular da destek mesajları paylaştı. Trabzonspor'u zor günler geçiren rakibi karşısında yaklaşık 30 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.
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