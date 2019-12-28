28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

3 oyuncu eksik

3 oyuncu eksik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Bordo-mavili takımda Kayseri maçı öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile kart cezalısı aynı zamanda sakatlığı da bulunan Yusuf Sarı forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımda Kayseri maçı öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile kart cezalısı aynı zamanda sakatlığı da bulunan Yusuf Sarı forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Kayserispor'un karşısına Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen kadroyu yeniden sahaya sürmesi bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
UEFA'dan flaş FFP açıklaması! UEFA'dan flaş FFP açıklaması!
Trabzonspor'dan altyapı devrimi Trabzonspor'dan altyapı devrimi
Şampiyon olabiliriz Şampiyon olabiliriz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör