28 Aralık 2019, Cumartesi
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3 oyuncu eksik
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Bordo-mavili takımda Kayseri maçı öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile kart cezalısı aynı zamanda sakatlığı da bulunan Yusuf Sarı forma giyemeyecek.
Bordo-mavili takımda Kayseri maçı öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile kart cezalısı aynı zamanda sakatlığı da bulunan Yusuf Sarı forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Kayserispor'un karşısına Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen kadroyu yeniden sahaya sürmesi bekleniyor.
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