28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

7 günlük tatil

7 günlük tatil
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Kayserispor maçının ardından oyunculara 7 gün izin verilecek. Bu sürede birçok oyuncu ailesiyle zaman geçirmeyi planlarken bazı genç futbolculara devre arası kampına hazır gelmeleri için özel bir program uygulanacak. Bu arada izne çıkacak oyunculara da günü birlik uymaları gereken bir antrenman programı verilecek.

Kayserispor maçının ardından oyunculara 7 gün izin verilecek. Bu sürede birçok oyuncu ailesiyle zaman geçirmeyi planlarken bazı genç futbolculara devre arası kampına hazır gelmeleri için özel bir program uygulanacak. Bu arada izne çıkacak oyunculara da günü birlik uymaları gereken bir antrenman programı verilecek.
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