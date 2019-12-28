28 Aralık 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
7 günlük tatil
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Kayserispor maçının ardından oyunculara 7 gün izin verilecek. Bu sürede birçok oyuncu ailesiyle zaman geçirmeyi planlarken bazı genç futbolculara devre arası kampına hazır gelmeleri için özel bir program uygulanacak. Bu arada izne çıkacak oyunculara da günü birlik uymaları gereken bir antrenman programı verilecek.
Kayserispor maçının ardından oyunculara 7 gün izin verilecek. Bu sürede birçok oyuncu ailesiyle zaman geçirmeyi planlarken bazı genç futbolculara devre arası kampına hazır gelmeleri için özel bir program uygulanacak. Bu arada izne çıkacak oyunculara da günü birlik uymaları gereken bir antrenman programı verilecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı