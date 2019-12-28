28 Aralık 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'un yıldızı Sörloth sosyal medyayı salladı
Süper Lig'in 17'inci haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Bordo-mavililerde yine öne çıkan isim Norveçli golcü Alexander Sörloth oldu. Yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performansıyla Trabzonspor taraftarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu ayrıca sosyal medyada da gündem oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili bir çok yorum yapıldı.
Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:51
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