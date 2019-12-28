Trabzonspor'un yıldızı Sörloth sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 17'inci haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Bordo-mavililerde yine öne çıkan isim Norveçli golcü Alexander Sörloth oldu. Yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performansıyla Trabzonspor taraftarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu ayrıca sosyal medyada da gündem oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili bir çok yorum yapıldı.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





