28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gözler yine Sörloth'ta

Gözler yine Sörloth'ta
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

16 Süper Lig maçında 10 gol atan 23 yaşındaki Norveçli forvet bugün de en büyük koz olacak.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi olan Alexander Sörloth, son olarak Konyaspor filelerini havalandırdı, Fırtına'yı zafere taşıdı. 16 lig maçının hepsinde forma giyip, 10 karşılaşmada ağları sarsan Sörloth, hep kritik anlarda sahneye çıktı, takımına tam 22 puan kazandırdı. Krallık yarışında Gençlerbirliği'nden Stancu'yu (11) takip eden Sörloth, önemli bir istatistiğe daha imza attı. 'Kuzey'in Kralı', ligin en fazla açılış golünü kaydeden ismi. 5 maçta 'u 1-0 öne geçiren futbolcu olan Sörloth, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda da 1 kez ağları havalandırdı.

13 GOL ATTI

1.95 boyundaki yıldız şu ana kadar Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 13 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. Yıldız isim kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bodo Glimt ve Midtjylland'da 15'er gol atan Sörloth devre arası gelmemişken bu rakamı tehdit ediyor. Yıldız isim sezonun geri kalanında 3 defa daha ağları sarsarsa rekorunu kıracak.

O ATINCA KAZANIYOR

Fırtına, Alexander Sörloth'un fileleri sarstığı 10 maçta hiç yenilmedi. Norveçli yıldızın gol attığı karşılaşmaların 6'sını kazanan Karadeniz temsilcisi, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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