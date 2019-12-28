Kalem kapalı

28 Aralık 2019, Cumartesi
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Giriş Tarihi: 28.12.2019
Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen Uğurcan Çakır, bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.
Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen Uğurcan Çakır, bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.
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