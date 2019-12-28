28 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kalem kapalı

Kalem kapalı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen Uğurcan Çakır, bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen Uğurcan Çakır, bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.
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