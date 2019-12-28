Kalem kapalı

Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen Uğurcan Çakır, bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen Uğurcan Çakır, bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.