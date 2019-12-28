28 Aralık 2019, Cumartesi
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Fırtına çok önde
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Trabzonspor ile Kayserispor ligde 45'inci kez karşılaşacaklar. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 44 lig maçında bordo-mavililerin 27, Kayserispor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 10 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, rakip filelere 80 gol gönderirken, kalesinde 44 gol gördü.
Trabzonspor ile Kayserispor ligde 45'inci kez karşılaşacaklar. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 44 lig maçında bordo-mavililerin 27, Kayserispor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 10 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, rakip filelere 80 gol gönderirken, kalesinde 44 gol gördü.
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