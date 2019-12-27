27 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

'Fırtına'lı zirve

'Fırtına'lı zirve
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Yarın ’u yenerek 2010-11’den sonraki en iyi ilk yarı performansına ulaşmak isteyen bordo-mavililerde tek hedef 3 puan. devi adım adım zirveye yürüyor.

devi kritik haftada zorlu deplasmanından galibiyetle döndü, 3. sıraya yükseldi ve yeniden zirve yarışına ortak oldu. ile 'ın yenildiği, 'un berabere kaldığı periyotta eline geçen fırsatı çok iyi kullanan , puanını 29'a çıkardı. Üstelik yıllardır süren deplasmanlarındaki şanssızlığını da noktaladı. İstatistiklere bakıldığında da , son yılların en iyi takımı görüntüsünde. 82 puan toplanan 2010-2011 sezonunun ilk 16 haftasında 39 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, o dönemden sonraki en başarılı ilk 16 haftasını yaşadı. 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan bordo-mavililer, yüzde 65'lik başarı yüzdesine ulaştı.

15 PUANLA ZİRVEDE

Bordo-mavililer 2017-2018'de 16 haftada 28 puan toplarken, geçen sezon ise 26 puanda kalmıştı. Adım adım zirveye yürüyen Trabzonspor'da artık tek hedef, ilk yarının son karşılaşmasında 'u Akyazı'da devirip, devreye 32 puanla girmek. Bu arada önceki dönemlerde iç sahada oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da, bu sezon ise tersi yaşanıyor. Fırtına, deplasmanda esiyor... Öyle ki bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 8 maçta topladığı 15 puanla zirvede yer alıyor. Söz konusu haftalar itibarıyla deplasmanda aynı puanı bulunan 'in önünde averajla lider olan Trabzonspor, iç sahada ise 14 puan elde etti. Trabzonspor, yine 2010- 2011 sezonundan sonra 16. haftalar itibarıyla en iyi dış saha puanına ulaştı.

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