25 Aralık 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansının peşinde

Trabzonspor gözünü rekora dikti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.12.2019

'in 16. haftasını 29 puanla 3. sırada tamamlayan , ligin ilk yarısını son yılların rekor puanı ile kapatmak istiyor. Bordo-mavililer maçında en az 1 puan alması durumunda son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansını elde edecek.

Ligin 17. haftasında haftasında 'u ağırlayacak bordo-mavililer, karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması halinde son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde edecek.

En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

SON 9 SEZON

Bordo-mavili takım, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi.

KARAMAN, GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI AŞACAK

, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde geçen sezonki puanını aşacak.

Teknik direktör da geçen sezonun başarısını aşarak bu sezon daha iyi bir ilk yarıyı geride bırakmış olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası İngilizler duyurdu! Trabzonspor'dan yılın transfer bombası
Böyle gitmez Böyle gitmez
Trabzonspor deplasmanda kral Trabzonspor deplasmanda kral
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör