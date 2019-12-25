25 Aralık 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Böyle gitmez

Böyle gitmez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.12.2019

'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen sergilediği ve golü attıktan sonra bir kez daha geri çekilmesi camiayı gelecek adına endişelendiriyor. Başkan Ağaoğlu gibi taraftarlar da oyunu eleştiriyor.

Skor üstünlüğünü koruyamadığı için 14 puan yitiren bordo-mavililer, maçında da benzer sorunu yaşıyordu. 90+4'te Hurtado dokunabilse temsilcisi bir kez daha öne geçtiği mücadelede rakibine yakalanacaktı.

'DİK OYNAYALIM'

Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu yakışmıyor. Öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık" eleştirisinde bulunmuştu. Ağaoğlu'nun teknik direktör ve oyuncularla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Taraftarlar da "Her maç gol atıp geriye yaslanıyoruz", " geçilmez mi oynayacağız", "Böyle gitmez", "Bu futbolla şampiyonluk hayal" sözleriyle Karaman'ın sistemine eleştiri getiriyorlar.

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