23 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Tesislerde keyifli idman

Tesislerde keyifli idman
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Haftayı Konyaspor deplasmanında geçirecek olan son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde oyuncular paslaşarak topu çöp kutularına sokmaya çalıştılar. Bu anlarda kahkaha sesleri yükseldi.

Haftayı Konyaspor deplasmanında geçirecek olan son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde oyuncular paslaşarak topu çöp kutularına sokmaya çalıştılar. Bu anlarda kahkaha sesleri yükseldi.
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