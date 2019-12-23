23 Aralık 2019, Pazartesi
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Tesislerde keyifli idman
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Haftayı Konyaspor deplasmanında geçirecek olan Trabzonspor son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde oyuncular paslaşarak topu çöp kutularına sokmaya çalıştılar. Bu anlarda kahkaha sesleri yükseldi.
Haftayı Konyaspor deplasmanında geçirecek olan Trabzonspor son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdiler. İdmanın son bölümünde oyuncular paslaşarak topu çöp kutularına sokmaya çalıştılar. Bu anlarda kahkaha sesleri yükseldi.
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