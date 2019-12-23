23 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kamp Antalya'da

Kamp Antalya'da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Trabzon devre arası hazırlıklarını 4-11 Ocak tarihlerinde Akdeniz’de gerçekleştirecek.

Fırtına'nın devre arası kamp programı belli oldu. Karadeniz temsilcisi, ilk yarının sona ermesinin ardından 4 Ocak'ta Antalya'da bir araya gelecek. Bordo-mavili takım 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını Akdeniz'de sürdürecek. burada hazırlık maçları da oynayacak. Teknik direktör Ünal Karaman, devre arası transferlerinin kampa yetiştirilmesini istedi.
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