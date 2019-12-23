23 Aralık 2019, Pazartesi
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Sosa’yı ikizleri yolcu ettı
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Kaptan Jose Sosa, Konyaspor deplasmanına giderken ikiz kızları da havaalanına kadar ona eşlik etti. Arjantinli yıldızın kızları Rufina ve Alfonsina, babalarını uçağa kadar uğurladı. Takım arkadaşları Sosa'nın ikizlerine büyük ilgi gösterdi.
Kaptan Jose Sosa, Konyaspor deplasmanına giderken ikiz kızları da havaalanına kadar ona eşlik etti. Arjantinli yıldızın kızları Rufina ve Alfonsina, babalarını uçağa kadar uğurladı. Takım arkadaşları Sosa'nın ikizlerine büyük ilgi gösterdi.
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