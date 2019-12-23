23 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sosa’yı ikizleri yolcu ettı

Sosa’yı ikizleri yolcu ettı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Kaptan Jose Sosa, deplasmanına giderken ikiz kızları da havaalanına kadar ona eşlik etti. Arjantinli yıldızın kızları Rufina ve Alfonsina, babalarını uçağa kadar uğurladı. Takım arkadaşları Sosa'nın ikizlerine büyük ilgi gösterdi.

Kaptan Jose Sosa, deplasmanına giderken ikiz kızları da havaalanına kadar ona eşlik etti. Arjantinli yıldızın kızları Rufina ve Alfonsina, babalarını uçağa kadar uğurladı. Takım arkadaşları Sosa'nın ikizlerine büyük ilgi gösterdi.
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